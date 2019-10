das an, in dergezeigt wird.Dafür könnt ihr hiergewinnen! Was ihr tun müsst? Einfach nur bis zum 27. November 2019 auf "Mitmachen" klicken und dann Dauem drücken. Die Gewinner werden am 28. November hier auf myheimat per interner Nachricht informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Weitere Infos bekommt ihr hier