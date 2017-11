Rate, rate, wie schmeckt das? - Unsere neuen Erstklässler als Ernährungsexperten

In zwei Gruppen erfuhren sie anschließend, was denn genau zu einem gesunden Frühstück gehört. Sehr konkret wurde ihnen hier veranschaulicht, dass zum Beispiel in einem kleinen Glas Nutella fast 80 Stück Würfelzucker stecken! Wer hätte das gedacht? Die Kinder staunten ganz schön über den Berg Zuckerstückchen, der da vor ihnen aufgetürmt lag! An einer anderen Station konnten unsere Jüngsten mit verschlossenen Augen unterschiedliche Obst- und Gemüsehäppchen probieren. Alle ließen sich auf den Geschmackstest ein, manche zunächst noch etwas skeptisch, aber dann machte das Probieren richtig Spaß und ein regelrechtes Fachsimpeln begann: „Wodurch unterscheidet sich eigentlich geschmacklich eine frische Ananas von einer Ananas aus der Dose?“ „Irgendwie scharf und süß!“, fand eine Schülerin die Dosenananas und verzog ein wenig das Gesicht.In diesem Zusammenhang erfuhren die Kinder, dass man Fruchtsäure eben auch als „scharf“ wahrnehmen kann. „Eine rote Paprika schmeckt ja anders als eine gelbe!“, stellten die Schülerinnen und Schüler einstimmig fest. Schließlich brachten die beiden Ernährungsexpertinnen für jedes Kind ein Plakat mit, auf dem im gemeinsamen Gespräch nach und nach die optimale Ernährungspyramide entstand. Dass es dann auch noch ein leckeres Müsli gab, das man sich an einer Müsli-Bar individuell zusammenstellen durfte, fanden die Kinder besonders toll.Unsere kleinen Experten erhielten am Ende natürlich alle eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme an dieser gesunden Aktion. Zudem gab es als Geschenk noch für jedes Kind eine Pausenbrotbox und ein Pandabär-Kuscheltier. Die Bilder sprechen für sich – es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit stolzen und glücklichen Erstklässlern. Vielen lieben Dank an das bewährte Edeka-Team und vor allem an die Organisatorin des Projekts, Frau Sonja Christensen, die leider nicht dabei sein konnte!Carmen Meyn / 24.10.2017