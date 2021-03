Kulturbüro Neusäß startet mit Aktion farbenfroh in den Frühling

Die Neusässer und Neusässerinnen dürfen sich jetzt schon auf ein ganz besonderes Projekt des Kulturbüros Neusäß freuen: Verschiedene Aktionen werden über die Osterferien 2021 in den acht Stadtteilen stattfinden. Was genau die Bürgerinnen und Bürger erwartet, bleibt abzuwarten. Doch so viel sei verraten: Es wird bunt!Das Kulturbüro hofft, Ihnen so jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können, um – trotz der nicht ganz einfachen Zeit – positiv in den Frühling zu starten. Bleiben Sie gespannt!