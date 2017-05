Neusäß : Notburgaheim |

Bisher wurden wir mit schönem Sommerwetter dieses Jahr leider noch nicht gar zu sehr verwöhnt, so hatten die Kinder und Jugendlichen der Musikkids und des Jugendblasorchesters der Sing- und Musikschule Neusäß dafür aber viel Zeit sich ihrem Hobby der Musik zuzuwenden. So proben sie bereits seit Jahresbeginn fleißig, um ihr Können dann schließlich hoffentlich bei strahlendem Sonnenschein präsentieren zu können.



Am 25.06.2017 um 15:30 Uhr laden wir daher ein zum Picknickkonzert. Unsere Kinder und Jugendlichen haben ein buntes Programm für alle Jungen und Junggebliebenen zusammengestellt. Dieses geht von Märschen, Unterhaltungs- und klassischer Musik bis hin zu Filmmelodien. Auch zahlreiche Solisten werden ihr Können präsentieren.

Dazu laden wir Sie alle recht herzlich ein in den Park des Notburgaheims. Gerne dürfen Sie es sich hier mit ihrer eigenen Picknickdecke und einem Picknickkorb gemütlich machen (natürlich stehen auch einige Sitzgelegenheiten zur Verfügung). Bei schlechtem Wetter werden wir die Räumlichkeiten des Seniorenheims ausweichen.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!