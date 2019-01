Peter Hegers 21. Neusässer Boogie-Nacht

Neusäß : Stadthalle |

Erneut gelang es dem Boogie-Altmeister, -Kenner und -Organisator, Peter Heger, eine der raren Boogie-Frauen zu verpflichten. Boogie-Kathie, Katharina Alber, wuchs als Kind mit Jazz auf, fand aber ihre Erfüllung im Boogie. Kathie wird Sie in Schwung bringen, mitreißen, begeistern - versprochen.



Martin Schmitt verbindet Boogie mit einer gehörigen Portion Komik, ein Ausnahmetalent in der Szene, heimste dafür Preise ein, komponierte für Thriller, war mit Shows im BR, SWR und NDR erfolgreich, feierte Bühnenjubiläum mit der Spider Murphy Gang, Claudia Koreck, Bodo Wartke und Joja Wendt, leitete Piano Festivals, ist zuhause in vielen Musikgenres von Ray Charles, Billy Joel bis zu Randy Newman. Freuen Sie sich auf das Allroundgenie Martin Schmitt.

Tommy Weiss – das heißt unerschöpflicher Ideenreichtum, swingende Improvisationsfreude, irrer Groove und erfrischend unkonventionelle Spieltechnik. Er begeistert mit spannungsgeladenem Blues, Boogie-Woogie, Jazz und Harlem Stride Piano à la Fats Waller. Schubladendenken liegt ihm fern. Er überrascht mit innovativen Interpretationen und Variationen bekannter Jazzstandards und noch mehr mit virtuosen Eigenkompositionen.



Hegers 21. Boogie-Nacht steckt wieder voller Überraschungen und phantastisch fetziger Musik – Let’s Boogie!