"Ort der Augen": Ausstellung von Carmen Jaud

Neusäß : Rathaus |

Im Mittelpunkt der Ausstellung "Ort der Augen" von Carmen Jaud steht die Farbe Gelb mit ihren vielfältigen Nuancen. Die Arbeiten von Carmen Jaud sind in der Natur und der dinglichen Welt verankert, doch gleichzeitig verschwimmen die Grenzen zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Der Eindruck von Landschaft oder Natur stellt sich ein, florale Elemente spiegeln sich ebenso wider wie Anklänge an Gegenstände. Ergänzt wird die konkrete Anschauung um die lyrischen Bilder von Gedichten. Dabei geht es nicht um Illustration, sondern um die Transformation von Sprachbildern in Bildsprache. Der 50 Arbeiten umfassende "Ort der Augen" lädt den Betrachter ein, die poetische Kraft der Farbe Gelb in ihren Facetten zu erkunden.



Text: Carmen Jaud



Ausstellungseröffnung (Vernissage): Mittwoch, 20. September, 19.30 Uhr

Ausstellungsdauer: 20. September bis 2. November 2017

Eine Führung durch die Ausstellung mit der Künstlerin Carmen Jaud findet am 11. Oktober 2017 von 17 bis 18 Uhr im Rathaus Neusäß statt.