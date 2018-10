Orientierung im Augsburger Dom

Dort wurden wir an der Römermauer von Frau Eder in Empfang genommen. Zunächst betrachteten wir die 1200 Jahre alte Kathedrale von außen, bekamen Infos zu den zwei verschiedenen Teilen und erfuhren sonstiges Wissenswertes, z.B. dass der Augsburger Bürgermeister die Erlaubnis hat, mit einem Pferd durch den Dom zu reiten. Dann sollten wir die Länge des Doms schätzen und unsere Schätzgenauigkeit anschließend mit Schritten ausmessen. Die meisten lagen dabei ganz gut und kamen ungefähr auf die tatsächlichen 120 Meter. Am Ende der Strecke wartete bereits Frau Wörns auf uns. Gemeinsam gingen wir dann vom Südportal um den Dom herum zum Nordportal. Dort betraten wir dann das Innere des Doms und gingen in den Kreuzgang. Wir schauten uns ein Modell des Doms und eine Windrose an und versuchten danach, uns auf einem Grundriss des Doms mit den Himmelsrichtungen zu orientieren.Mit all diesem neuen Wissen schafften wir es schließlich alle gut, die Aufgaben im nachfolgenden Suchspiel zu lösen. Es war eine Art Schnitzeljagd, bei der wir Fotos von Bildern, Statuen oder anderer Inneneinrichtung des Doms bekamen. Dabei war dann auch der Weg dorthin über die Himmelsrichtungen angegeben, z.B. „Gehe zuerst soweit nach Süden wie möglich, gehe dann 10 Schritte nach Osten….“. Wenn man das Bild, die Statue, das Grab usw. gefunden hatte, musste man noch Fragen beantworten. Hierbei erhielt man einen Lösungsbuchstaben, den man sich auf einem Blatt notieren musste. Am Ende, also nach Lösung aller Aufgaben, ergab sich so ein Lösungswort, das natürlich auch etwas mit dem Dom zu tun hatte.Dieses Suchspiel hatte allen richtig viel Spaß gemacht und man konnte eine Menge dabei lernen. Bevor wir den Dom wieder verließen, hörten wir noch die Legende vom Heiligen Christophorus, der das Jesuskindlein über das Wasser getragen hatte und deshalb der Heilige aller Reisenden ist.Am nahegelegenen Spielplatz ließen wir dann unseren Ausflug ausklingen, bevor wir mit dem Bus wieder zurück zur Schule fuhren.Klasse 4a und Heike Bittner