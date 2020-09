Noch 114 Tage bis Weihnachten

Die Musikspatzen beginnen mit den Proben für das Weihnachtsmusical 2020. Auch wenn es aufgrund der Hygienemaßnahmen vielleicht nicht ganz so groß wie im letzten Jahr wird, so sollen die Menschen in Neusäß doch wieder die Möglichkeit erhalten sich auf Weihnachten einstimmen zu können. Kinder, die gerne singen und tanzen, und gerne dabei sein möchten, können sich jetzt noch unter www.musikspatzen-neusaess.de anmelden.