Neustart Stadthalle Neusäß

Der Spielplan für die Theatersaison 2021/2022 steht nun seit einiger Zeit und gestaltet sich aus einer Mischung von neue Engagements und verlegten Veranstaltungen. „Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir endlich wieder gemeinsam mit unseren Besuchern Kultur genießen dürfen“, so die Stadthallenleiterin Veronika Wanninger.Der Kartenvorverkauf für den Zeitraum Oktober bis Dezember hat bereits erfolgreich gestartet – freuen Sie sich auf viele Highlights wie u.a. die Münchner Tatortkommissare mit ihrer Interpretation der Weihnachtsgeschichte, die A-Cappella Stars Naturally 7 aus den USA und unseren heimischen Musikkabarettisten Doc Tressel alias Dr. Wolfang Tressel. Zudem wird es an Silvester mit „Dinner for One“ den Klassiker schlechthin geben, die Schauspieler reisen aus New York und London an. Abgerundet wird das Programm durch komödiantische sowie anspruchsvolle Theaterstücke. Das vollständige Programm ist unter www.stadthalle-neusaess.de einzusehen. Bitte beachten Sie, dass das Kartenkontingent aufgrund der derzeitigen Regularien sehr begrenzt ist.Somit ist die Stadthalle Neusäß parat für den Neustart und freut sich zur neuen Saison viele kulturelle Highlights präsentieren zu dürfen. (Text: Stadthalle Neusäß)