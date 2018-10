Neusässer Weihnachtsmarkt startet mit viel Neuem

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 21 Uhr Sonntag von 14 bis 20 Uhr jeweils an den vier Adventswochenenden von Freitag bis SonntagBesonders freuen dürfen sich die Kinder auf das Märchenzelt am 3. und 4. Adventswochenende, in dem sie zu jeder halben und vollen Stunde kurzen Geschichten lauschen können. Tradition hat die bei Groß und Klein beliebte Lebende Krippe mit Schäfchen und Lämmern, seit langen Jahren betreut von Bauer Blank. Für weihnachtliche Klänge sorgen Standkonzerte an verschiedenen Plätzen des Geländes. Auch kulinarische Genüsse kommen nicht zu kurz, ein breites Angebot unserer Fieranten bietet Vielversprechendes für den Gaumen. Verweilen und ins Gespräch kommen kann man auch am lauschigen Weihnachtsmarktfeuer. Neusässer Schulen verkaufen wieder Gebasteltes und Gebackenes Jahr für soziale Projekte.Die Stadt stellt für eine besondere Aktion 10 Bäume zur Verfügung, die von Neusässer Kindergärten und Grundschulen geschmückt werden können. Wer bei diesem von der Aktionsgemeinschaft Neusäß e.V. organisierten Vorhaben mitmacht, bekommt ein Starterpaket mit Bastelutensilien. Jede teilnehmende Institution erhält als Dank ein Geschenk. Am Samstag, 01.12., findet auf dem Weihnachtsmarkt zudem die Verlosung von drei Hauptpreisen statt. Statt einer Bühne wird es wieder eine Szenenfläche im Ägidius-Park für verschiedene Darbietungen geben. Der Weihnachtsmarkt ist eine Veranstaltung der Stadt Neusäß, die von der Aktionsgemeinschaft Neusäß e. V. unterstützt wird.Mehr Infos gibt es zeitnah unter www.neusaess.de und natürlich in der nächsten Heimatstimme. Ein eigener Weihnachtsmarkt-Flyer wird aufgelegt.