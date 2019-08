Neusäß : Volksfestplatz |

Vom 13. bis 22. September wird wieder auf dem Festplatz an der Georg-Odemer-Straße kräftig gefeiert. Das Neusässer Volksfest lockt mit vielen Fahrgeschäften, Volksfestbuden und einem großen Festzelt mit attraktivem Programm.



Am Freitag, 13. September um 17.30 Uhr zieht der traditionelle Festumzug vom Maibaum in der Remboldstraße zum Festzelt, wo um circa 18.00 Uhr Erster Bürgermeister Richard Greiner das Volksfest mit dem Bieranstich eröffnet. Aufgrund des Festumzuges kommt es zu kurzzeitigen Straßensperrungen.

Am Samstag, 14. September erhellt gegen 22.00 Uhr ein Brillant-Feuerwerk den Neusässer Nachthimmel.

Am Mittwoch, 18. September gibt es den beliebten Kindernachmittag mit verbilligtem Preis. Ab 14.30 Uhr laden "Rodscha aus Kambodscha" die kleinen Gäste zum Mitsingen und Mittanzen ein. Von 14.00 bis 18.00 gibt es zudem Kinderschminken im Festzelt.

Freitags und samstags fährt wieder der kostenlose Festbus zum Volksfestplatz und speziell zum Seniorennachmittag am Donnerstag. Die genauen Abfahrtszeiten und Haltestellen gibt es unter www.neusaess.de/volksfest.

Die jährliche Groß-Einsatzübung der Neusässer Feuerwehren findet am Samstag, 21. September, ab 15.00 Uhr im Stadtteil Hammel statt. Übungsobjekt ist das Firmengelände der Firma ABS Kugelmann in der Hammeler Landstraße 14.



Das komplette Programm gibt es unter www.neusaess.de/volksfest. Der Flyer liegt im Rathaus Neusäß aus und wird an alle Neusässer Haushalte verteilt.