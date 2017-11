Neuer Chor Voice Mix in Mühlhausen

Wichtig ist für uns die Freude am Singen und gemeinsamen Musik machen, und der Spaß darf dabei nicht fehlen. Wir sind deshalb offen für neue Sängerinnen und Sänger!> AuftritteWir singen zu verschiedensten Anlässen, z.B. bei Gottesdiensten und Konzerten.Als nächstes singen wir am 11.11.2017 um 19:15 Uhr beim Gottesdienst in der Kirche St. Johannes und Magdalena in Mühlhausen und am 10.12.2017 um 14:30 Uhr beim Adventskonzert ebenfalls in der Kirche in Mühlhausen. Anschließend sind alle Zuhörer recht herzlich zu Kaffee und Kuchen im Pfarrheim in Mühlhausen eingeladen. Wir freuen uns auf viele Zuhörer!Daneben haben wir dieses Jahr z.B. auch schon bei mehreren Hochzeiten und bei einem Musical gesungen.> MitmachenWir würden uns sehr freuen, wenn wir noch mehr weibliche und männliche Sänger-Verstärkung aus Mühlhausen gewinnen können! Wenn ihr Lust habt, kommt jederzeit zu einer unserer Proben vorbei! Dann könnt ihr euch ganz unverbindlich mal im Chorsingen probieren :-)Wir proben jeden Sonntag von 18-20 Uhr im Pfarrheim in Mühlhausen.> Offene ProbeSpeziell für alle interessierten jungen Leute aus Mühlhausen und Umgebung machen wir eine offene Probe am 14.01.2018. Bitte weitersagen an alle Jungen Leute in ihrem Umfeld, die jung geblieben und ein bisschen musikalisch sind!-> Sonntag, 14.01.2018, 18 Uhr im Pfarrheim Mühlhausen.Weitere Informationen gibt es auf: www.voice-mix.de