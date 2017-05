Neuer 2. Vorstand bei der Stadtkapelle Neusäß

Nach der Begrüßung stellte die erste Vorsitzende Laurie Neumann-Oblinger den Antrag an die Versammlung, die Tagesordnung kurzfristig um den Punkt Neuwahlen zu ergänzen. Der 2. Vorsitzende Gregor Tiedeken legte sein Amt auf Grund persönlicher und beruflicher Gründe nieder, was eine Neuwahl des 2. Vorstandes notwendig machte. Zumindest bis zum Ende der Wahlperiode im nächsten Jahr, stellte sich Markus Donderer, der bisher schon Beisitzer war, für das Amt zur Wahl. Er wurde mit einer Gegenstimme von den Anwesenden gewählt. Dadurch wurde das Amt des Beisitzers Medien/Presse frei. Für diese Position stellte sich Frau Monika Donderer zur Verfügung, welche bereits jetzt schon einen Großteil der Pressearbeit erledigt.Neben den Neuwahlen stand natürlich ein Rückblick aufs Jahr 2016 sowie Ausblicke auf das aktuelle Jahr 2017 auf der Tagesordnung. Die 1. Vorsitzende Laurie Neumann-Oblinger ließ vor allem die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Besonders Ereignisse wie das Fest zum 40-jährigen Jubiläum, die Fahrt mit der FFW Neusäß nach Berlin sowie der Kritik-Workshop blieben hierbei besonders positiv in Erinnerung. Ebenfalls berichtete Sie über die positive Weiterentwicklung bei der Anschaffung neuer Trachten, welche nur durch großzügige Spenden aus verschiedenen Töpfen ermöglicht werden konnten. Somit kann seit etlichen Jahren das erste mal bekannt gegeben werden, dass alle Musikerinnen und Musiker mit passenden Trachten versorgt sind. Auch die Präsenz der beiden Ensembles der Stadtkapelle, der Streetband „Scarafons“ sowie der Gruppe „Spätzünder“ hat im letzten Jahr stetig zugenommen, was Neumann-Oblinger sehr positiv sieht. Ebenfalls voran schreitet die Zusammenarbeit mit der Sing- u. Musikschule sowie der Stadt Neusäß im Allgemeinen. Lediglich der Zuwachs, vor allem an fördernden Mitgliedern, kann noch weiter ausgebaut werden. Dies bestätigte auch der scheidende 2. Vorsitzende, Gregor Tiedeken. Er fasste die geleisteten Auftritte und Proben in Zahlen und kam auf die stattliche Zahl von 92 Auftritten/Proben im Jahr 2016. Dirigent Peter Weber bedankte sich bei allen Musikerinnen und Musikern für den geleisteten Einsatz im vergangenen Jahr sowie für die Unterstützung der Vorstandschaft sowie der ganzen Kapelle in all seinen Anliegen. Auch er ließ seine Höhepunkte von 2016 nochmals Revue passieren. Für besonderen Einsatz bzw. Weiterentwicklung bedankte er sich bei Benedikt Adam und Barbara Miesauer. Sie erhielten als kleine Aufmerksamkeit eine Stadtkapellen-Tasche.Auch die 1. Jugendvertreterin Lucia Pfister fasste das Jahr 2016 der Musikkids sowie des Jugendblasorchesters gekonnt in Worte. Sie lobte vor allem die tolle Zusammenarbeit der Vorstandschaft mit den Jugendvertretern und erklärte, dass die Jugendlichen vor allem die gemeinsamen Aktionen und Auftritte zusammen mit „den Großen“ besonders toll finden. Auch die Zahlen der Mitglieder in beiden Ensembles (11 Musikkids und 21 im Jugendblasorchester) haben sich positiv entwickelt. Als Highlights des vergangenen Jahres nannte Sie u.a. die gemeinsamen Proben sowie Konzerte zusammen mit dem Jugendorchester Diedorf, das Musikschulkonzert sowie die musikalische Umrahmung der beiden Oktoberfeste im Seniorenheim am Lohwald sowie bei den Maltesern in Steppach.Die Schatzmeisterin Frau Astrid Armbrust konnte eine gute Bilanz der Kasse vorweisen.Auch von Seiten des Kassenprüfers, Herr Rindsfüßer, kamen keinerlei Einwände an der Kassenführung. Somit wurden die Schatzmeisterin sowie die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet.Nach den anschließenden Neuwahlen wurden noch die Ehrungen für die diesjährig abgelegten Bläserprüfungen sowie für verdiente Musikerinnen und Musiker vorgenommen. Geehrt wurden Anna-Sophia Kolb, Jakob Sagi sowie Anna Lang für die Bläserprüfung D1, Christian Abert, Benedikt Adam sowie Anna Lang für die Bläserprüfung D2. Für 10 Jahre Mitgliedschaft im ASM wurde geehrt Elias Tiedeken, für 15 Jahre Mitgliedschaft im ASM Thomas Buckel sowie Johannes Häusler und für 25 Jahre Mitgliedschaft im ASM Christine Krieger.Außerdem erhielten einige Musikerinnen und Musiker für Ihren besonderen Einsatz für die Stadtkapelle im Jahr 2016 als kleines Dankeschön eine Tasche mit dem Logo der Stadtkapelle, in dem Notenständer und Noten immer griffbereit transportiert werden können.