Neusäß : Kirche St. Ägidius |

Unter dem Motto "musik an. welt aus." läd das noch junge 10er-Ensemble X-Brass am 02.12.2017 in die Ägidiuskirche in der Bgm-Kaifer-Str. nach Neusäß ein. Die aus dem Raum Schwaben und Landsberg am Lech stammenden Blechblasintrumentalisten präsentieren dort ab 16 Uhr in einem ansprechenden und abwechslungsreichen Programm stilsicher einen Querschnitt durch verschiedenste Musikepochen mit Arrangements von Bach und Mendelssohn bis hin zu jüngeren Werken, auch aus dem Bereich der Filmmusik. Ergänzt wird das Bläserensemble bei ausgewählten Interpretationen von Sängerin Verena Beyrer, die es immer wieder schafft mit ihrer Stimme die klangliche Vielfalt der satten Brass-Klänge um eine weitere Nuance zu berreichern. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.