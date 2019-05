Mühlentag 2019: Mühlen in Ottmarshausen und Hammel zu besichtigen

Neusäß : Mühle Ottmarshausen |

Am Pfingstmontag, 10. Juni 2019 sind zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr die Mahl- und Sägemühle in Ottmarshausen, Fabrikstr. 1 und die Sägemühle Hammel, Hammeler Str. 2, von außen zu besichtigen. Vor Ort geben Mitglieder des Ortsgeschichtlichen Arbeitskreises Erläuterungen zur Geschichte der Mühle, der früheren wirtschaftlichen Bedeutung für den Ort und den heute sichtbaren Gebäuden. Beide Mühlen liegen an der Schmutter, deren Flusslauf für die Mühlennutzung mit hohem menschlichem Arbeitseinsatz verändert werden musste. Die beiden Mühlen und ihre wasserbaulichen Anlagen sind daher neben ihrer Bedeutung als Mehl- und Holzlieferanten prägende Elemente der Kulturlandschaft Schmuttertal.

Interessierte Besucher werden gebeten, möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Mühlen anzusteuern, da nur einige wenige Parkplätze im Umkreis vorhanden sind.