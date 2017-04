Maiandacht in der Schlosskapelle

Neusäß : Schlosskapelle |

Der Männergesangverein Neusäß - Westheim gestaltet an Christi Himmelfahrt eine feierliche Maiandacht in der Schlosskapelle St. Cosmas und Damian beim Notburgaheim. Beginn ist am Donnerstag, 25. Mai um 18 Uhr. Bei schönem Wetter wird die Andacht wie im vergangenen Jahr auch ins Freie übertragen.