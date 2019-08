Lange Nacht der Volkshochschulen

Neusäß : Eichenwaldschule Neusäß |

Am Freitag, 20. September lädt die Volkshochschule Neusäß ab 18.00 Uhr zur „Langen Nacht“ in die Schule am Eichenwald ein. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen beteiligen sich bundesweit zahlreiche Volkshochschulen an der Aktion. Unter dem Motto „zusammenleben. zusammenhalten.“ setzen sie an diesem Abend ein deutliches Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt.





Besucherinnen und Besucher können sich über das breite Kursangebot informieren und direkt in verschiedene Kurse wie z. B. Weidenflechten, Kalligafie oder Qi Gong „hineinschnuppern“.



Weitere Informationen und das Programm unter www.vhs-augsburger-land.de.