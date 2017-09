Neusäß : Stadthalle |

Kunstausstellung im Rahmen der Benefiz Show Gala des TSZA



Am 28.10.17 wird die Künstlerin Angelika Schmidt im Rahmen der Show Gala des Tanzsport- Zentrums Augsburg eine Ausstellung ihrer Kunstwerke präsentieren und verkaufen. Ein Teil des Erlöses kommt der an diesem Abend geplanten Typisierungsaktion durch die Deutsche Knochenmarkspenderdatei zugute – Kunst hilft!

Die Show Acts sowie die Künstlerin unterstützen diese Aktion des Tanzvereins. Mehr darüber unter www.tsza-showgala.de



Die Künstlerin über Ihre Arbeit:

"Mir geht es mehr darum, dass meine Bilder die Menschen inspirieren, erfreuen und ihnen für ihren eigenen weiteren Weg Kraft geben" Über die Entstehung jedes einzelnen Werks beschreibt sie: "Es ist für mich ein Transformationsprozess, Schicht auf Schicht. Oft wird der Erstentwurf vollständig abgekratzt und wieder verworfen. Es wird auch vereinzelt die Leinwand vollständig aus dem Rahmen entfernt und komplett neu bespannt. Das Bild ist wie ein Prozess im Leben: alles kann ein neues Ganzes ergeben, manchmal mit viel und manchmal mit ganz wenig. Und manchmal ist "Wenig" auch irgendwann "Mehr" und hat noch Raum um zu wachsen."

Frau Schmidt fixiert sich schon lange nicht mehr auf "nur ein Motiv". Es ist vielmehr ein intuitiver Prozess, der nach jeder Schicht eine neue Basis bildet und der sich erst am Ende dieses Malprozesses zeigt.

Die letzte Ausstellung war im März 2017 im Bürgerhaus in Gräfelfing mit dem Titel "Resonanz in Wort und Bild"

Angelika Schmidt wird im Foyer des Neusäßer Rathaus an diesem Abend und die darauf folgende Woche Ihre Bilderausstellung persönlich begleiten.