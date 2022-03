Klavierunterricht bei Frau Gonchar

seit drei Jahren lerne ich die MusikSprache am Klavier bei Frau Gonchar.Das Konzert der Klavierklasse Alla Gonchar am 6.04.2019 um 15.00 im Bechstein Centrum Augsburg war sehr interessant. Es hat mich gefreut dabei zu sein und KV 488 Adagio zu spielen.Die Idee mit der Fragerunde nach den Musikstücken war gut. Es gibt Einblicke darüber, wie die einzelnen Musiker "ihre Musik" umsetzen, mit welchen Gedanken, Gefühlen und Ideen sie sie versehen. Umgekehrt war es genauso interessant Fragen ausm Auditorium zu beantworten, sich Antworten auf Dinge zu überlegen und so einiges für sich selber zu reflektieren. Vor allem auf die Frage, was das besondere an klassischer Musik ist und warum sie gepflegt gehört, wurde immer wieder aufgegriffen. Klassische Musik trägt eine ungewöhlich große Vielfalt und Ausdrucksmöglichkeit in sich. Sie ist, wie sie öfters bezeichnet wurde, eine eigene Sprache.Die Erklärungen zu den einzelnen Musikstücken halfen, diese in die Zeitepoche einzuordnen und den Hintergrund ihrer Entstehung etwas zu verstehen. Ich denke aber, dass wir Erwachsenen mit den Ausführungen etwas zu ausführlich waren. Wir sollten beim nächsten Mal die Ansagen wohl kürzen. An dieser Stelle noch vielen Dank an Herrn Seeberger vom Bechstein Centrum für seine Geduld.Die Interpretationen der einzelnen Musikstücke war getragen von Hingabe an die Musik. Es war eine Freude den Musikstücken zuzuhören und sie auf mich wirken zu lassen. Vielen Dank an jeden einzelnen Pianisten hierfür, für die geschenkte Freude und Bereicherung.Bemerkenswert finde ich die Altersgruppe der Musikschüler, von 8 bis 60. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass Musik jeden anspricht. Schön zu sehen, dass Musik unterschiedliche Altersgruppen zusammenbringt.Zum Abschluss meiner Impression möchte ich nochmal allen Mitwirkenden danken für diesen angenehmen Nachmittag, für eure eigenen musikalischen Interpretationen. Vielen Dank an Herr Seeberger für den Raum, den er uns zur Verfügung gestellt hat.Vor allem aber auch vielen Dank an Frau Alla Gonchar für ihre Unterstützung und Geduld mit uns. Vielen Dank dafür, dass sie uns so weit gebracht hat und in uns die Liebe zur Musik - insbesondere der klassischen Musik - vertieft!!!