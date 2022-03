Er hat sehr grosse Fortschritte gemacht!Frau Gonchar hat Alexander richtig erkannt und unterrichtet ihn auch gezielt nach seinem Charakter.Sie hat ihn musikalisch sehr viel beigebracht.Er hört mittlerweile mit Begeisterung klassische Musik!Alexander hört die Musik jetzt ganz anders.Er hört sie mit dem Herzen.Er hört die Melodien auch richtig heraus.Somit spielt er mit Gefühl und versucht dies auch auf die Tasten zu bringen.Frau Gonchar hat Alexander auch beigebracht richtig zu lernen und effektiv zu üben!Durch ihren hervorragenden Unterricht ist Alexander mit Begeisterung dabei ,die Welt der klassischen Musik zu erobern und Stück für Stück zu bearbeiten.Was ich toll finde, ist auch ihr Einsatz,den Kindern Theorie beizubringen!Dadurch lerne ich jedes Mal eine Menge dazu.Zudem merkt man wie wichtig die Theorie für die Praxis ist.Wir kommen aus Günzburg und ich fahre etwa 30 Minuten nach Neusäss zum Unterricht und das tue ich gerne, weil ich sehe und höre was für Fortschritte er macht!Ich schätze ihre Pädagogische Arbeit dabei sehr!Nun möchte ich noch daher eine schöne Erfahrung daraus mitteilen.Am Wochenende hatte Alexander einen Auftritt auf einer Vereinsweihnachtsfeier.Er spielte zwei Musikstücke von Robert Schumann und noch ein Lied von Yiruma.Und nach seinem Auftritt kamen zwei Damen,die sich bedankt haben.Sie sagten , Sie hätten schon lange nicht mehr so etwas schönes gehört!Und sie hatten Tränen in den Augen und waren gerührt.Ich möchte noch hinzufügen, dass Alexander bevor er bei Frau Gonchar war, nicht mehr Klavier spielen wollte.Sie hat ihn wieder dazu gebracht. Dafür bin ich ihr sehr dankbar!In diesem Sinn ein Großes Lob und Dankeschön an Frau Alla GoncharRisige Freude war, als Alexander den 2 ten Platz am Musikwettbewerb an der städtischen Musikschule Neusaess gewonnen hat !herzlichen Dank, Frau Gonchar sendet Frau Walz.