Neusäß : Pfarrsaal Sankt Nikolaus von Flüe |

Am Karfreitag, 19. April 2019 um 12.00 Uhr findet in der St. Nikolaus von Flüe Kirche in Westheim eine kirchenmusikalische Andacht statt.



„Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ für Streichquartett von Franz Joseph Haydn, Texte: Pfarrer Dr. Markus Schrom