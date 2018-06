Kamera ab! Die Klassen 4a und 4b zu Gast in den Bavaria Filmstudios bei „1, 2 oder 3“

Unzählige Scheinwerfer, mindestens sechs Kameraleute mit rennenden Kabelträgern, viele wichtige Leute mit Head-sets…brachten die Kinder einerseits zum Staunen und machten ihnen andererseits deutlich, wie viel Aufwand hinter so einer Sendung steckt. Nach einem warm-up war die Stimmung im Zuschauerraum so, dass die Sendung beginnen konnte und alle hofften, von Elton „abgeklatscht“ zu werden oder ein Winken von Piet Flosse zu erhaschen.Ausgestrahlt wird die Sendung, bei der das Thema „Mode“ im Zentrum stand, übrigens am 8. Dezember 2018 auf KIKA. Der Rückweg zum Bus erfolgte dann sogar noch durch den „Bavaria Filmpark“, wo es einige Kulissen zu sehen gab.Tanja Wagner-Beschorner