Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß: Informationsabend zum Übertritt in die 5. Klasse

Am Dienstag, den 16. März 2021, präsentiert sich das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß online in einem Live-Event-Format für die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern, die einen Übertritt von einer Grund-, Mittel- oder Realschule in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums anstreben.



Der Teilnahmelink für das Online-Live-Event, das um 18.00 Uhr beginnt, wird spätestens am Tag der Veranstaltung auf der Webseite der Schule (www.jvlgym.de) bereitgestellt.

Das Justus-von-Liebig-Gymnasium wird an diesem Abend von einer kleinen Gruppe von Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern vorgestellt, die vor Ort die Räumlichkeiten und das besondere Angebot des Justus-von-Liebig-Gymnasiums präsentieren und die Fragen der Teilnehmer*innen beantworten. Nach einem allgemeinen Teil haben die Besucher*innen im zweiten Teil die Möglichkeit, sich aus einer breiten Palette an kleinen Info-Einheiten einzelne auszuwählen und so weitere Besonderheiten des Justus kennenzulernen: den AK Film, das Ganztagsangebot, die Musik-Ensembles, die Chorklasse, die Forscherklasse, das multiprofessionelle Beratungsteam etc. Einige der Info-Einheiten finden ebenfalls live statt.Im zweiten Teil besteht außerdem die Möglichkeit, individuelle Fragen rund um die Anmeldung und den Übertritt im persönlichen Gespräch mit einem Schulleitungsmitglied zu klären.Informationen zum Übertritt an das Justus-von-Liebig-Gymnasium finden Sie unter: http://www.jvlgym.de/jahrgangsstufe-5/