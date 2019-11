Jeder kann ein Vorleser sein

Mit der jährlichen Teilnahme am „Bundesweiten Vorlesetag“ setzen die Grundschullehrerinnen der Eichenwaldschule ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens. Frau Sonja Christensen, die Lesebeauftragte der Schule, lädt zu diesem Anlass regelmäßig Kinderbuchautoren an die Schule ein oder die Lehrerinnen lesen, so wie dieses Jahr, selbst aus einem von ihnen ausgewählten Kinderbuch den Grundschülern vor. Da sich alle Eichenwaldschüler von der ersten bis zur vierten Klasse in einem Auswahlverfahren den Buchtitel aussuchten, der sie am meisten interessierte, jedoch nicht wussten, welche Lehrerin diesen vorlesen wird, lernten sie am Vorlesetag neben einem tollen Kinderbuch so ganz nebenbei auch noch eine neue Lehrkraft und deren Vorlesekünste kennen.Sonja Christensen, 15. November 2019