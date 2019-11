Jahresrückblick 2019 der Grund- und Mittelschule Neusäß

in Jahr geht wieder zu Ende und wir haben die Gelegenheit, uns noch einmal umzudrehen und zurückzudenken.n diesem Jahr stand alles vor allem im Zeichen des Wandels. Zunächst verabschiedete sich unsere geschätzte Schulleiterin, Frau Gasteiger in den wohlverdienten Ruhestand und unser neuer Konrektor, Herr Sedlmeyr trat seinen Dienst an. Er übernahm kommissarisch mit großem Engagement die Schulleitung bis zum September, als Rektor Herr Fink aus Göggingen zu uns nach Neusäß wechselte, den Schulleiterposten neu besetzte und gleich eine wichtige Aufgabe hatte:irca 60 neue ABC-Schützen zum ersten Mal in der Schule zu begrüßen. Wie jedes Jahr bekamen auch sie schon bald eine tolle Lesetüte, gestiftet von der Buchhandlung Max.inein ins Mittelalter tauchten die Schüler der 4 A in der St. Ulrichkirche. Dort erfuhren sie, welche Berufsstände es gegen Ende des 15. Jahrhunderts gab. Alle Kinder bekamen sogar nachgeschneiderte Kleidung der damaligen Zeit, z.B. für Mägde, Pilger und Patrizier.in Besuch im „Betreuten Wohnen“ stand für die Klassen 8 A und 2 A am „Tag der älteren Generation“ auf dem Tagesplan. Dort unterhielten sie die Senioren mit Spielen und Gesprächen und die Erwachsenen erzählten, wie es damals bei ihnen in der Schule war.eugierig erkundeten die zukünftigen Erstklässler im Rahmen einer Knaxiade ihre baldige Schule. Alle meisterten die verschiedenen Bewegungsstationen mit vollem Einsatz. Mit großem Beifall, einer Urkunde und einer Medaille wurden am Ende alle kleinen Teilnehmer für ihren sportlichen Ehrgeiz geehrt.er gut Lesen kann, der konnte dies im Sommer in der Grundschule unter Beweis stellen. Die „Lesebeauftragte“, Frau Sonja Christensen, organisierte erneut einen Vorlesewettbewerb, bei dem der Sieger einen Büchergutschein und eine Urkunde gewinnen konnte. Außerdem startete die Klasse 1a mit ihrem wöchentlichen Lesetrainingsprogramm, das über das gesamte Schuljahr stattfinden wird. Mit ihren Lesecoaches – das sind die Schüler der Klasse 7 b – trainieren die Kleinen das flüssige Lesen und haben dabei noch großen Spaß mit den Großen.nfang Oktober besuchten die beiden vierten Klassen einen außergewöhnlichen Ort für ihren Mathematikunterricht: Die evangelische St. Ulrichskirche. Begriffe wie Symmetrie, Grundriss oder römische Zahlen konnten hier ganz praxisnah erforscht werden. Und alte Maßeinheiten kennenlernen macht auch Spaß!ustig ging es bei der musikalischen Pilgerreise der 3 A zu: Die Klasse 3a fuhr mit dem Bus nach Augsburg. Dort ging es zur evangelischen St. Jakobskirche, um an dem Angebot der „Erlebnispädagogik in der Kirche“ teilzunehmen. Wie ein Pilger der damaligen Zeit unterwegs war, was er anhatte und bei sich trug, wurde dann sehr anschaulich an einer Schülerin gezeigt.as BO-Camp der 8. Klasse fand gegen Jahresende statt. Eine Woche lang wurden dort Grundkompetenzen der Arbeitswelt geschult und Bewerbungen trainiert, um die Schülerinnen und Schüler optimal auf den Start ins Berufsleben vorzubereiten. Diesmal war der Veranstaltungsort Ottobeuren.passierte an vielen Tagen Spannendes, das es leider nicht immer aus dem Haus in die Öffentlichkeit geschafft hat. An dieser Stelle sei den vielen helfenden Händen Dank gesagt, die sich in unserem Haus zum Wohle der Schulfamilie einbringen. Ihnen allen ein schönes neues Jahr!