Jahresbericht der Sing- und Musikschule Neusäß

Am Nachmittag des selben Tages hatte die Musikschulleitung zum zweiten Treffen der Neusässer Musikschaffenden eingeladen. Vertreter des Kammerorchesters, der Stadtkapelle, private Musiklehrer und Musikalienhändler nahmen daran teil und beratschlagten gemeinsam über Maßnahmen zur Förderung des musischen Lebens der Stadt mit dem Ziel möglichst viele aktive Musiker in die bestehenden Ensembles einzubinden und so deren Fortbestehen zu sichern. Die Teilnehmer einigten sich auf die gemeinsame Gestaltung eines Flyers, der die vielfältigen Angebote im musikalischen Bereich wiederspiegelt und die wesentlichen Informationen und Kontakte der Organisationen beinhaltet.Im Februar hatten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule wieder die Möglichkeit ihr Können im Rahmen der freiwilligen Leistungsprüfungen Junior 1 und 2 unter Beweis zu stellen. Rund 50 Kinder nahmen die Herausforderung an und zeigten in Theorie und Praxis erfolgreich ihr Können.Während der Osterferien besuchte eine Delegation der Stadt Neusäß die französische Partnerstadt Cusset. Auch Achim Binanzer war mit von der Partie und knüpfte Kontakte mit Vertretern der dortigen Musikschule, die Interesse an einem Besuch mit gemeinsamen Konzerten bekundeten.Am 7. Mai waren alle Interessierten zum Tag der offenen Tür eingeladen. In kleinen Konzerten stellten sich unsere Ensembles dem Publikum vor und vermittelten so einen guten Eindruck der jeweiligen Instrumente. Bei verschiedenen Mitmachaktionen konnten Instrumente und Früherziehungsangebote erlebt und erste Kontakte mit den betreffenden Lehrkräften geknüpft werden. Im Foyer hatten die zahlreichen Gäste zudem die Möglichkeit bei einer Tasse Kaffee unserer Kollegin Barbara Fröhlich und ihrem Barpiano zu lauschen.Nach zweijähriger Pause gab es 2017 wieder ein großes Konzert in der Stadthalle. Achim Binanzer hatte dafür ein neues Konzept erarbeitet, das allseits sehr gut ankam. Die Schule präsentierte in zwei Veranstaltungen die ganze Bandbreite ihrer Arbeit. Am Vormittag traten in einer Matinée unsere jüngeren Schüler auf. Die Früherzieungskinder wurden bei ihrem Singspiel durch Chorkinder, Blockflötengruppen, Gitarren- und Klavierschüler unterstützt. Das Nachmittagskonzert bot den fortgeschrittenen Schülern in verschiedenen Ensemble- und Solodarbietungen die Möglichkeit Bühnenerfahrung zu sammeln. Das durchweg hohe Niveau der Beiträge sorgte für beste Unterhaltung.Der Seniorenchor Silverbirds der Sing- und Musikschule Neusäß feierte anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Pflegeheims am Lohwald im Juni seine Premiere. Unter der Leitung von Brigitte Anzenhofer-Groß begeisterten die rund 40 Sängerinnen und Sänger mit ihrem abwechslungsreichen Programm das Publikum.Im Rahmen des Neusäßer Stadtfestes gestaltete die Musikschule am 8.7. einen ganzen Abend mit dem Titel „Neusässer für Neusäß“. Während Achim Binanzer spritzig die Auftritte der Jazzband, Rockband, des Percussionensembles und der Big Band moderierte, betreuten Karin Pilz und Doris Bauernfeind einen Stand mit allen Infos rund um die Musikschule.Gegen Ende der Sommerferien wurde von unseren Lehrkräften wieder eine Instrumentenralley im Rahmen des Ferienprogramms angeboten. Interessierte Kinder und Jugendliche hatten hier die Möglichkeit verschiedene Instrumente auszuprobieren.Anfang September war Achim Binanzer mit einer 40-köpfigen Delegation der Stadt Neusäß anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zu Gast in Markkleeberg. Es gelang ihm bei diesem Besuch ein gemeinsames Konzert des Orchesters der Kreismusikschule Markkleeberg mit den Blue Notes im Rahmen des Neusässer Musiksommers 2018 auf die Beine zu stellen.Die Blue Notes waren am 7. Oktober bei einem Benefizkonzert zu Gunsten des Kinderhilfswerks Plan im Bürgersaal Stadtbergen zu Gast.Unser Jugendblasorchester spielte am 9.11. beim Martins-Umzug für die Kinder des städtischen Kindergartens Westheim, während parallel dazu Peter Weber mit den Musikkids beim Martinsfest in St. Ägidius auftrat.Am ersten Adventssonntag fand unser Weihnachtskonzert in der Emmauskirche statt. Über 40 Schülerinnen und Schüler der Instrumentalklassen von Brigitte Anzenhofer-Groß, Doris Bauernfeind, Rose Mantel, Katrin Schröer und Sigrun Taegert unterhielten das Publikum mit traditionellen und modernen weihnachtlichen Stücken.Auch für die Neusässer Seniorenweihnachtsfeier in der Stadthalle gestalteten mehreren Ensembles der Musikschule einen festlichen Rahmen.Im laufenden Schuljahr konnten bestehende Kooperationen mit den Grundschulen Steppach und Westheim erfolgreich fortgeführt werden, in der Grundschule am Eichenwald startete das Projekt „Bläserklasse“. Neu hinzugekommen ist die Kooperation mit dem Justus-von-Liebig-Gymnasium. Wir möchten uns an dieser Stelle für die Unterstützung durch die betreffenden Rektorinnen und Rektoren bedanken.Zahlreiche Kindertagesstätten wurden wie bereits in den vergangenen Jahren durch die Früherziehungslehrerinnen im Rahmen des Musikkindergarten Projekts betreut.Wir bedanken uns bei allen Schülern, Eltern und Lehrern für ein gelungenes Jahr! Ein besonderer Dank gilt Herrn Thomas Fendt von der Augusta Bank, der Wolfgang-Mayer-Stiftung, der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Lampe und den anonymen Spendern! Sie alle haben unsere Arbeit durch Spenden großzügig unterstützt haben.