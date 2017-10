Neusäß : Waldorfkindergarten Knospe |

Am Samstag, den 11 November 2017, von 9.30 bis 12.00 Uhr , findet einer Informationsvormittag des Waldorfkindergartens Knospe statt.



An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit in Ruhe die Räume des Hauses mit einer Kindergartengruppe, einer Krippengruppe und einer Eltern-Kind-Gruppe kennenzulernen.



In Gesprächen mit den Pädagogen erhalten Sie Einblicke in die pädagogische Arbeit.