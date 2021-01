Informationen zur Einführungsklasse - Wechsel auf das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß mit Mittlerer Reife

Der für Montag, den 18. Januar 2021, um 19 Uhr am Justus-von-Liebig-Gymnasium geplante Informationsabend für alle Interessierten aus den Abschlussklassen von Real-, Mittel- und Wirtschaftsschulen findet nicht in Präsenz statt. Stattdessen wird eine Videokonferenz angesetzt.Mit der mittleren Reife in der Tasche und einem pädagogischen Gutachten, das die uneingeschränkte Eignung für das Gymnasium bestätigt, ist der Eintritt in eine Einführungsklasse möglich. In dieser werden die Schülerinnen und Schüler auf die gymnasiale Oberstufe vorbereitet.Die Videokonferenz informiert die Schülerinnen und Schülern, die im nächsten Schuljahr auf das Gymnasium wechseln möchten, und deren Eltern. So werden die Ausgestaltung der Stundentafel für die Einführungsklasse, die Anmeldevoraussetzungen und das Verfahren der Anmeldung erläutert. Schülerinnen und Schüler aus der jetzigen und der letztjährigen Einführungsklasse werden von ihren Erfahrungen berichten und es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.Der Zugang zur Videokonferenz wird von den Schulen mitgeteilt, ebenso ist er auf der Justus-Homepage https://jvlgym.de/ zu finden.Hier sind auch Informationen zur Einführungsklasse bereitgestellt: https://jvlgym.de/anmeldung-fuer-die-einfuehrungsk... Eine Voranmeldung für die Einführungsklasse 2021/22 muss vom 22. Februar bis 25. Februar 2021 am Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß erfolgen.gez. Heike Mössinger, StDin