„In allen Dingen liegt etwas Schönes, man muss es nur finden“

Neusäß : Galerie im Rathaus |

Vernissage des Neusäßer Künstlers Paul Schurr und seinen „Künstlerkollegen“ aus Kindergarten und Realschule

Feuer, Wasser, Erde, Luft: inspiriert von den vier Elementen schuf Künstler Paul Schurr zusammen mit Kindergartenkindern aus Westheim und Jugendlichen aus der Realschule Neusäß ein beeindruckendes Kunstprojekt. Das Ergebnis konnte bei der Vernissage zur Ausstellung in der Galerie des Rathauses Neusäß bestaunt werden. Am 21. Juni luden der Künstler und seine jungen Künstlerkollegen zu diesem stimmungsvollen Abend ein.Die Vorsitzende des Kulturkreises Neusäß, Maria-Stephanie Kemmerling, eröffnete den Abend und dankte dem Künstler für sein Engagement für die Jugend, das nicht selbstverständlich sei. Paul Schurr selbst sprach anschließend über die Zusammenarbeit mit „Malern, Bildhauern, Forschern und Bastlern“, die es schafften „selbst der Luft eine Gestalt zu geben“. Denn von insgesamt 80 ausgestellten Werken entsprangen 60 der Fantasie der rund 150 Nachwuchskünstler. Die Dritte Bürgermeisterin, Monika Uhl, berichtete im Anschluss von ihren Erlebnissen beim Besuch im Kindergarten. Dort halfen Fingerpuppen den Kindern dabei, spielerisch einen Zugang zu den Elementen zu finden. Das Duo Andreas Koller und Pia Greenaway untermalte mit sphärischen Klängen aus einem Handpan, einem Instrument, das wirklich aussieht, wie zwei aufeinander geklebte Wok-Pfannen und Querflöte den Abend.Bereits seit 15 Jahren arbeitet Schurr mit Kindern zusammen, beispielsweise setzte er 2012 ein Kunstprojekt zum Thema „Afrika“ gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern um. Besonders begeistert sei er jedes Mal über die Herangehensweise der Kinder an das Schaffen eines Kunstwerks. Während Erwachsene sich oft nicht trauten, kreativ zu werden, könnten Kinder durch ihre unvoreingenommene Sichtweise eine „einmalige Authentizität“ in ihren Bildern entstehen lassen. Ihm sei es wichtig gewesen, den Kindern durch die Kunst einen Weg zu zeigen, das Schöne in den Dingen erkennen zu lernen.Die Ausstellungsstücke zeigen, wie fantasievoll die Nachwuchskünstler das Thema interpretiert haben. Versuchsanordnungen, wie einzelne Elemente miteinander reagieren, dreidimensionale Modelle von Landschaften oder Tieren, Drachen und Vulkane aus unterschiedlichen Materialien erwecken die Ideen zum Leben und lassen den Betrachter nahezu die sanfte Meeresbrise auf der Haut spüren oder den Geruch von Erde und Rauch in die Nase steigen.Noch bis 27. Juli sind die Kunstwerke im Rathaus ausgestellt, danach gehen sie zurück an ihre Schöpfer. Dort stehen sie „auf Anfrage“ zum Verkauf.