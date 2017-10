"Hundewetter": Komödie von Brigitte Buc

Neusäß : Stadthalle |

mit Marion Kracht, Daniel Morgenroth u.a

Komödie am Kurfürstendamm, Regie: M. Woelffer



Das Abo-U startet mit klassischem Boulevard der erfolgreichen Komödie am Kurfürstendamm, die gerade ihr Überleben im Zentrum Berlins sicherte durch Abwendung der Kündigung. Im letzten Abo bewiesen Ilja Richter und Markus Majowski die Qualität des Theaters. Auf die Männer folgt nun ein Frauenstück der französischen Autorin Brigitte Buc, das 2014 im Théâtre Montparnasse in Paris einen Riesenerfolg feierte. Die Premiere in Berlin stufte die BZ als „High Energy-Boulevard vom Feinsten“ ein.



Ein Septembermorgen. Es schüttet ununterbrochen. Das Hundewetter treibt drei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die erfolgreiche Managerin und Mutter vor dem Burnout, die alleinerziehende Dessous-Verkäuferin und die arbeitslose Singlefrau in einem Café dazu, ihre Lebensentwürfe ungeschminkt abzugleichen, Illusionen zu zerstören. Sie reden, trinken, streiten, offenbaren Schwächen, alles unter dem wachsamen Auge des Kellners… „Hundewetter ist eine Komödie mit rasantem Sprachwitz und klugem Humor… Eine Paraderolle für Marion Kracht und ihr tolles Ensemble“. „Wie sie mit einem Geschirrtuch um die Haare gewickelt ihren ersten Joint raucht und über ihre Mutter herzieht, das ist unvergleichlich“. Ob auf das Hundewetter Sonnenschein oder eine abrupte Wendung folgt? Man darf gespannt sein.



Marion Kracht steht seit sie fünf ist auf der Bühne. Bekannt wurde sie durch zahllose TV-Serien von „Diese Drombuschs bis zum Traumschiff“ und ihr karitatives Wirken. In Neusäß bezauberte sie vor vier Jahren in der ungewöhnlichen Liebesgeschichte mit Daniel Morgenroth „Auf ein Neues“.