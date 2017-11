Hannes Ringlstetter & Band: "Paris, New York, Alteiselfing"

Neusäß : Stadthalle |

Ein amüsanter musikalischer Roadtrip.



Das Kabarettjahr 2018 startet mit einem neuen Gesicht in Neusäß: Hannes Ringlstetter. Angesichts der Auftritte, - zuletzt umjubelt die natürlich ausverkaufte Show beim Heimatsound Festival 2017 - der TV-Serien und seiner Beliebtheit weit über Bayern hinaus, ist es nicht verwunderlich, dass es 2 Jahre dauerte, bis der Niederbayer erstmals nach Neusäß kommt.



Die Bühnenreise des sympathischen Kabarettisten, Songwriters und Musikers steht unter dem Motto des Titelsongs: „Bau ma auf, Bau ma ab, fahr ma wieder weida, mir san älter worden, aber net vui gscheider, B8, B20, A93, Deutschland, Bayern, Austria, München, Passau, Linz, Wien, Paris, New York, Alteiselfing.“

Ringlstetter nimmt uns auf ironisch liebevolle, auch mal knorrig zupackende Art mit auf eine turbulente und höchst amüsante Reise in Geschichten und Liedern. Die Besucher fahren über „La Gomera“, „New York City“ „Budapest“, an den „Würstelstand“ nach Wien, lernen Tanzen in „Paris“, treiben sich mit ihm auch in heimischen Gefilden, etwa der „Dorfdisco“ rum, besuchen „Oberammergau“, kehren ein im Wirtshaus bei der „Königin der Gastwirtschaft, Marlene“, chillen am „Baggersee“ und landen endlich zuhause, am 21. Januar mit dem Niederbayern in Neusäß.

Steigen Sie ein, fahren Sie mit. Die Zahl der Fans steigt stetig bei den bestens besuchten Live-Auftritten. Die neue große Show von Hannes Ringlstetter mit seiner fulminanten Band und Crew on the road, bestens geeignet als besonderes Weihnachtsgeschenk.

Don`t miss it!