Gut, dass wir auf ihre Unterstützung zählen können!

Aktuell sind an der Eichenwaldschule 11 Lesepaten im Einsatz. Einige von ihnen unterstützen uns bereits seit zehn Jahren. Dass wir auch immer wieder neue Paten erhalten, verdanken wir der professionellen Zusammenarbeit mit der Leiterin des Freiwilligenzentrums, Frau Ursula Meyer, die die Ehrenamtlichen an unsere Schule vermittelt. Durch die so wichtige Tätigkeit unserer Paten erhalten vor allem lese- und lernschwache Kinder sowie eine immer größer werdende Zahl von Migranten eine wertvolle individuelle Zusatzförderung.Als kleine Anerkennung für diese überaus wichtige ehrenamtliche Arbeit verteilte der Konrektor, Herr Sedlmayr, im Namen der Schulleitung und des Kollegiums an alle anwesenden Paten Büchergutscheine. In seiner kurzen Begrüßungsrede brachte er auch zum Ausdruck, dass sich die ganze Schulfamilie der Eichenwaldschule sehr freuen würde, wenn wir im nächsten Schuljahr wieder auf die Unterstützung unserer Paten zählen könnten.Sonja Christensen / Juli 2019