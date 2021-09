Großer Bücherflohmarkt in der Stadthalle Neusäß

Neusäß : Stadthalle |

Am Samstag, den 18. September 2021, findet von 10.00 bis 17.00 Uhr der beliebte Bücherflohmarkt in der Stadthalle Neusäß statt, organisiert von vier Büchereien des Pfarrverbandes Neusäß mit Unterstützung des Stadthallen-Teams. Im vergangenen Jahr wurde der Flohmarkt pandemiebedingt abgesagt.Deshalb warten heuer besonders viele Bücher auf neue Besitzer: eine riesige Auswahl an Krimis, Sach- und Reisebüchern, Romanen und Kinderbüchern wird im Saal und Foyer der Stadthalle – bei schönem Wetter auch im Freien – ausgestellt sein. Der Eintritt ist frei.Die Bücher werden zu 1,00 Euro pro Kilogramm verkauft. In den letzten Jahren gingen bis zu zwei Tonnen Bücher über den Verkaufstisch.Zusätzlich zu dem großen Bücherflohmarkt wird es in diesem Jahr ein kunterbuntes Kinderprogramm und Bewirtung auf dem Rathausvorplatz geben. Die für diese Septemberwoche eigentlich geplante Veranstaltung auf dem Volksfestplatz musste aufgrund sehr strenger Hygienebestimmungen abgesagt werden, weshalb nun zumindest auf dem Bücherflohmarkt ein kleines Familienfest stattfinden soll.Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses stand bereits fest, dass „die Tafeldecker“ mit leckeren Maultaschen und das Café Ertl mit hausgemachtem Konditormeister-Eis und Kuchen die Besucherinnen und Besucher des Bücherflohmarktes verwöhnen werden. Weitere Gastronomieangebote wurden angefragt. Für Kinder wird es ein Kasperltheater (bekannt vom Stadtfest) und weitere Überraschungen geben.Aufgrund der schnell steigenden Inzidenzzahlen sowie einer ab dem 11.09.21 voraussichtlich neuen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind alle Planungen derzeit unter Vorbehalt.Bitte informieren Sie sich unter www.neusaess.de/flohmarkt oder in der Tagespresse über aktuelle Entwicklungen, Rahmenprogramm und geltende Hygienevorschriften.