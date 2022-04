Gary & Theo Das Candle Light Konzert - Große Songs in kleiner Besetzung!

Mit Charme, Witz und viel Ausdruck präsentieren Gary G. und Theodor W. Hanny wunderbare Songs in stimmungsvollem Ambiente.Dargeboten werden u.a. Songs von The Beatles, Ed Sheeran, Frank Sinatra, Roger Cicero, sowie auch Eigenkompositionen bzw. eigene Interpretationen. Außerdem erfahren die Konzertbesucher etwas über die Geschichten und Hintergründe einiger Songs.Tickets sind im Vorverkauf erhältlich im abraxas Büro, in der Bürgerinfo am Augsburger Rathausplatz und online unter:Gary G. - Gesang, Piano, ArrangementTheodor W. Hanny– Piano, Gesang, GitarreFr. 06. Mai 202220 UhrAbraxas Theater Augsburgwww.reservix.de