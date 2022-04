Feiern rund um die Schlipsheimer Kapelle

Nach über zweijähriger aufwändiger Sanierung erstrahlt die Kapelle St. Nikolaus von Tolentino in Schlipsheim nun wieder in ihrem vollen Glanz und kann der Öffentlichkeit nun nach dieser längeren Abstinenz wieder zugänglich gemacht werden. Dies will die Stadt Neusäß gebührend mit der Dorfgemeinschaft Schlipsheim feiern, und zwar am Sonntag, den 1. Mai.Zum Auftakt gibt es einen Festumzug entlang der Kapellenstraße, der von verschiedenen Fahnenabordnungen sowie der Stadtkapelle begleitet wird. Aufgrund der Corona-Einschränkungen findet der anschließende Festgottesdienst im Stadel neben der Kapelle statt, abgehalten von Generalvikar Wolfgang Hacker und Pfarrer Karl Freihalter. Im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme wird empfohlen, während des Gottesdienstes eine Maske zu tragen. Danach ist die Kapelle für jedermann offen. Eine erste Führung ist nach der Segnung des Maibaums der Maibaumfreunde Schlipsheim durch Pfarrer Freihalter gegen 11.15 Uhr vorgesehen, um 14.30 Uhr referiert und führt der verantwortliche Architekt Egon Kunz zu den Sanierungsmaßnahmen in der Kapelle sowie um 15.00 Uhr Restaurator Andreas Goetzke über die Instandsetzung der 14 Kreuzwegstationen.Im Gasthof „zum Lamm“ vis-à-vis der Kapelle gibt es eine Ausstellung über die Restaurierungsphasen der Kapelle sowie historische Dokumente zu sehen, Kinder können sich hier am Maltisch betätigen. Für reichhaltige Mittags- und Nachmittagsbewirtung sorgen die ortsansässigen Vereine im Rahmen ihres Maibaumfestes entlang des Schlipsheimer Spielplatzes.Die Stadt Neusäß legt vor dem Gottesdienst kostenlose Fähnchen vor der Kapelle aus, die gern mitgenommen und auch als Hausschmuck verwendet werden können. Außerdem liegt eine kostenlose Festschrift für alle Interessierte aus.Programm9.30 Uhr Beginn des Umzugs10 Uhr Einzug in den StadelFestgottesdienst11 Uhr Maibaum-Segnung11.15 Uhr Kapellen-Führung durch Pfr. FreihalterWeißwurstfrühstück / Mittagessen14.30 Uhr Kapellen-Führung durch Architekt Egon Kunz15.00 Uhr Kapellen-Vortrag durch Restaurator Andreas Goetzkeüber die Restaurierung der KreuzwegstationenAusstellung im Wirtshaus „Zum Lamm“Kinder-Maltisch im WirtshausAuslage der kostenlosen Kapellen-FestschriftBewirtung durch die ortsansässigen Vereine