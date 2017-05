Fahrradprüfung der 4. Klassen

In der Fahrradprüfung ging es darum, sich im Straßenverkehr auszukennen und sich dort zurecht zu finden. Wir mussten lernen, sicher links abzubiegen und an Hindernissen vorbeizufahren. Ab dem 9. Februar 2017 liefen wir jeden Donnerstag bzw. Montag zum Verkehrsübungsplatz, wo uns die beiden Polizisten Herr Zlisch und Herr Krämling zum Üben erwarteten. Nach dem dritten Mal stand am die praktische Einzelprüfung auf dem Verkehrsübungsplatz an. Im vorherigen Monat, am 22. Februar, fand die theoretische Prüfung statt. In der theoretischen Fahrradprüfung mussten wir einen Fragebogen ausfüllen. Es bestand jeder aus unseren Klassen die Prüfung. In der praktischen Einzelprüfung mussten wir unsere gelernten Themen in der Verkehrswirklichkeit umsetzen. Zum Abschluss fuhren wir noch in der Verkehrswirklichkeit. Zwei Tage zuvor liefen wir die Strecke mit unserer Lehrerin ab. Dann fuhren wir die Strecke ab. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es euch ebenso viel Spaß machen wird wie uns.Liebe Grüße,eure Klasse 4bgeschrieben von Miriam, Angelina, Elena, Sophie, Michael, Simon B. für die Klassen 4a und 4b