Erasmus Day zum „Wetter“ in Aystetten

Die Spirale dreht sich wie von Geisterhand. Na klar, nur wenn darunter eine brennende Kerze steht, denn dann steigt die warme Luft auf.Mit welchem Segel fährt das Schiff wohl am schnellsten? Mithilfe von Segeln in verschiedenen Formen und unterschiedlichen Materialien konnte diese Frage beantwortet werden.Es macht Spaß, sich selbst einen Fallschirm zu basteln.Kann man mit einem Fön und einer Cola-Flasche einen Luftballon aufblasen? Ja, wenn man genügend Geduld hat und mithilfe des Föns die Luft in der Flasche erwärmt, denn warme Luft dehnt sich aus.Wie entstehen Nebel und Wolken? Mithilfe eines Experiments ist das ganz einfach zu verstehen.Auch ein Quiz zum Wetter gab es. Wie bei einem richtigen Fernsehquiz gab es mehrere Teams. Das Team, das die meisten Fragen richtig beantworten konnte, gewann.Hier konnte man eine Plastikbiene mit verschiedenen Begriffen programmieren. Fährt sie in der einprogrammierten Reihenfolge über das Wortfeld?Alle waren mit Feuereifer dabei und die Zeit beim Experimentieren verging wie im Flug. Zum Abschluss machten wir noch gemeinsam mit den Aystetter Kindern Pause auf dem Schulhof, bevor es mit dem Bus wieder zurück ging.