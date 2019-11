Einweihung der Bücherinsel in der Grundschule Steppach

Endlich war es soweit!!!"Was sollen denn die Regale in der unteren Aula, Frau Mahler?" "Was machen wir da?" "Was ist denn eine Bücherinsel?" "Wann geht das los?"Diese und viele andere Fragen gab es in den letzten Tagen häufig. Ersttraf sich die gesamte Schulfamilie in der unteren Aula, um die neue Bücherinsel einzuweihen. Als Ehrengast war sogargekommen. Nach einem "Guten Morgen - Lied der Erst- und Zweitklasskinder erklärte, was es mit der Bücherinsel auf sich hat. Es ist ein Experiment sein, was jedes Kind der Schule unterstützen und mittragen soll. "Du darfst dir aus dem offenen Regal ein Buch nehmen, es lesen und wieder einstellen. Es ist aber auch möglich, das Buch mit nach Hause zu nehmen, dann aber solltest du ein eigenes, gut erhaltenenes, ausgelesenens Buch für das Regal der Bücherinsel mitbringen" erklärte Frau Mahler. So sind immer genug Bücher für alle Schülerinnen und Schüler da, egal ob Sachbuch, Leseanfängerbuch oder der dicke Schmöcker.Herr Greiner hat uns anschließend von seinem Lieblingskinderbuch, dem MIchel aus Lönneberga, erzählt und hat es unserer Bücherinsel geschenkt. Er hat auch darauf hingewiesen, wie wichtig das Lesen für das lebenslange Lernen, aber auch für die Schulung der Phantasie ist, und dass er uns wünscht, dass wir viel lesen und uns über die Bücher austauschen. Zum Abschluss betonte auch Frau Mahler nochmal, dass sie hofft, dass alle Kinder so richtig Lust auf das Tauschen und Lesen von neuen Büchern bekommen und wünschte uns viel Erfolg dabei. Die Einweihungsfeier schlossen dann die vierten Klassen mit ihrem Song "Hejo, spann den Wagen an!" ab, den sie zusammen mit ihrem Musiklehrer, Herrn Brüchert, ordentlich aufgepeppt und in einen modernen Song umgearbeitet hatten.Allen Beteiligten vielen Dank für Ihr eingebrachtes Engagement!