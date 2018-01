Anzeige

Einladung der Bürgerschaft zum Neujahrsempfang

Die Stadt Neusäß lädt traditionell wieder alle Bürgerinnen und Bürger ihrer Kommune zum festlichen Neujahrsempfang ein. Dieser findet am Sonntag, den 14. Januar 2018, wie gewohnt in der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 26, Alt-Neusäß, statt.





Beginn 11.00 Uhr

Saalöffnung 10.30 Uhr



Richard Greiner, Erster Bürgermeister der Stadt Neusäß, wird in seiner Neujahrsansprache dabei auf die wichtigsten kommunalen Ereignisse und Maßnahmen des Jahres 2017 Rückschau halten. Außerdem gibt es einen Ausblick darauf, welche Planungen und Entwicklungen in diesem Jahr relevant sind und angegangen werden.



Die musikalische Umrahmung des Bürgerempfangs übernimmt in bewährter Weise Achim Binanzer, Leiter der Neusässer Sing- und Musikschule, mit der städtischen Big Band „Blue Notes“.



Auf dem Neujahrsempfang bietet sich allen Anwesenden die Gelegenheit, gemeinsam in das neue Jahr zu blicken und sich in lockerer Atmosphäre mit Bekannten, Freunden und neuen Gesprächspartnern auszutauschen. Die Stadt bietet für diesen Rahmen des vergnüglichen Miteinanders ein Stehbuffet mit kleinen Leckereien.

