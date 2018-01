Einführung in die rote Tonne des fit4future Projekts

Auch schon in der Turnhalle stand die rote fit4future-Tonne, die die Eichenwaldschule im letzten Schuljahr erhalten hatte und die den Einstieg in ein 3-jähriges Projekt der Cleven-Stiftung darstellte. Das Ziel dieses Projekts ist es, auf spielerische Art Bewegungsarmut, Stress, Übergewicht und Aggressionen frühzeitig entgegenzuwirken und so nachhaltig einen positiven Beitrag zur physischen und psychischen Gesundheitsförderung der Schülerinnen und Schüler zu leisten.„Die Gesundheit und die körperliche und geistige Fitness unserer Kinder sind die Grundvoraussetzung für die Zukunft unserer Gesellschaft. Mit unserem Gesundheitsprogramm fit4future vermitteln wir Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren Freude an Bewegung, gesunder Ernährung und Brainfitness“, so Stiftungsgründer Dr. Hans-Dieter Cleven.In diesem Sinne betreuten die Schülerinnen und Schüler der 3a die Kinder ihrer Patenklasse 1a an verschiedenen altersgerechten Stationen. Gut vorbereitet und mit viel Einfühlungsvermögen und Sachverstand zeigten die Großen den Kleinen, wie man die verschiedenen Sport- und Spielgeräte richtig nutzt und zugleich Spaß und Freude an der Bewegung haben kann.Das Besondere an diesem Aktionstag war auch, dass die Klasse 3a selbst erst im letzten Schuljahr in einer ähnlichen Aktion von der letztjährigen Klasse 4a von Frau Bittner, die als fit4future Coach das Projekt schulintern betreut, in die Geräte eingewiesen wurde. Nun konnten alle Schülerinnen und Schüler der 3a ihr damals erworbenes Können und Wissen wiederum an die Jüngeren weitergeben und so auch selbst als Coach und Trainer tätig werden.Die zwei Sportstunden vergingen im Nu und brachten allen Beteiligten sehr viel Spaß, Selbstvertrauen in das eigene Können und neue Bewegungserfahrungen.Sonja Christensen und Heike Bittner / Dezember 2017