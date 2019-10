Ein abwechslungsreiches Herbstkonzert der Stadtkapelle Neusäß steht an

In „Sagen“ hören wir und in „Legenden“ lesen wir von überragenden, fantastischen Gestalten und Geschehnissen, welche allesamt die Wirklichkeit übersteigen. Deshalb sprechen wir auch bei Personen, deren Leistungen in einer bestimmten Disziplin den Anschein des Übernatürlichen erwecken, von „lebenden Legenden“.Im diesjährigen Herbstkonzert möchten die Stadtkapelle Neusäß und Ihr Dirigent Florian Helgemeir Ihnen unter anderem die Sagen von „Zorro“ und „Robinson Crusoe“ klanglich erzählen, aber auch musikalische Legenden wie die „Blues Brothers“ wieder auferstehen lassen.Auch in diesem Jahr werden wieder zwei Orchester zu Gast sein, die den Konzertabend zusammen mit der Stadtkapelle Neusäß gestalten werden:Das sagenhafte Jugendblasorchester Neusäß und die legendäre Stadtkapelle Vilshofen!Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich die Stadtkapelle Neusäß e.V.