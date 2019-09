„Die Streiche des Scapin“ in der Stadthalle Neusäß – Wir verlosen Freikarten!

wird amin deraufgeführt. Wer die Komödie gerne sehen möchte, der sollte bei unserer Verlosung mitmachen. Wir verlosen in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Neusäß 3x2 Freikarten!Klickt bis zum 13. Oktober 2019 auf „Mitmachen“, wenn ihr gewinnen wollt. Die Gewinner werden am 14. Oktober hier auf myheimat per interner Nachricht angeschrieben. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Genauere Infos bekommt ihr hier