DIE PROZESSION DER PYROMANEN

Es gab nur einen einzigen Moment im Kirchenjahr, der bei mir lustvolle Gefühle hervorrief, das war die Lichterprozession zur Hainhofer Mariengrotte im Mai. Allerdings war es nicht die Muttergottes daselbst, welche diese kurzlebige religiöse Verzückung in meiner kindlichen Seele auslöste, Marienerscheinungen zu haben war das Vorrecht der frömmelnden alten Weiblein, nein, es waren diese kleinen, bunten Plastikkelche, welche einerseits als Tropf- und Windschutz für die Kerzen dienten und andererseits der Prozession einen festlichen Zauber verliehen. Die Windlichter hatten jedoch einmal in Kinderhand gegeben eine unchristlich kurze Lebenserwartung, ihr Martyrium begann meist schon in der Kirchenbank, nur Sekunden nachdem die gottgefälligen Lichtlein entzündet worden waren. Bald vernahm man dieses verdächtige leise Brutzeln, welches entstand, wenn man den oberen Rand des Kelchs näher und näher zur gierig lauernden Flamme hin bog. Zunächst bildeten sich fiebrige Hitzebläschen an der Oberfläche, dann schmolzen halbkreisförmige Bögen von oben her in die Ränder und es roch unvergleichlich nach geröstetem Kunststoff. Bereits während der Messe mit der Koklerei zu beginnen, blieb den ganz Mutigen vorbehalten, aber kaum hatte sich der gebetsmurmelnde Zug gen Grotte in Bewegung gesetzt, gab es kein Halten mehr. Da zischte und schmurgelte es nur so in den Reihen der kleinen Sünder, bläulich gelbe Flammenzungen durchlöcherten Kelch um Kelch. Spätestens auf dem Rückweg, wenn die frisch geläuterte Christenschar den Tophit "Meerstern, ich Dich grüße" zur Ehre Mariens in den nachtblauen Himmel schmetterte, hingen nur noch kläglich zerschmolzene Plastikreste an den Kerzen und man konnte damit beginnen, die Fingerkuppen in das klebrigwarme Wachs zu tunken, um das wohlige Gefühl zu genießen, wie die Haut sich erhärtete und straffte, sobald diese Schicht abkühlte. Das war fast erotisch lasterhaft und schon war diese anerzogene Angst wieder da, denn beichten mußte man diese Freveltat todsicher, fragte sich nur unter welchem der gängigen Sündenregister.Danach war erstmal Schluß mit Pyrotechnik in Kinderhänden bis zum Winter, wenn es endlich die begehrten "Sternwerfer" zu kaufen gab. "Sternwerfer“ oder gar “Wunderkerze“ hätte aber in Hainhofen kein Mensch dazu gesagt. Der im Schmuttertal gesprochene schwäbische Dialekt beschreibt die Dinge viel treffender und baut in das Wort lautmalerisch das typische Geräusch mit ein, welches entsteht, wenn man die stinkenden Stängel entzündet und deshalb hießen sie damals viel treffender "Schderapfuzzger". Aber sagen Sie das mal 2019 an der Kasse bei ALDI ...