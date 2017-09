Die Malteser Augsburg laden zu Workshop-Reihe „Musik und Improvisation-inklusiv“. Kursbeginn ist am 26. September

Hier spielt die Musik

Die offene Behindertenarbeit der Malteser Augsburg bietet einen Workshop zum Thema Musik und Improvisation im Begegnungshaus im Park in Neusäß-Steppach an. Der erste Termin findet am 26. September 2017 von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Weitere Termine sind am 24. Oktober, 21. November sowie am 12. Dezember 2017. In lockerer Atmosphäre sind unter der Leitung von Diplom-Sozialpädagogin und Workshop-Leiterin Michaela Lingener Menschen mit und ohne Behinderung herzlich willkommen. Die Teilnehmer dürfen gerne eigene Instrumente und Noten mitbringen. Jeder kann mitmachen. Bei Bedarf bieten die Malteser einen Fahrdienst. Anmeldungen sind ab sofort bis 19. September unter 0821/485775 möglich.Das Begegnungshaus am Park in Steppach ist ein Ort der Stille und des gemeinsamen Miteinanders. Insgesamt viermal laden die Malteser Augsburg dorthin zum Workshop „Musik und Improvisation" ein. Teilnehmen können Anfänger, Fortgeschrittene, Menschen mit und ohne Behinderung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Jeweils nachmittags ab 16.30 Uhr haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, im Park und auch im Begegnungshaus auszuruhen und andere Gäste kennenzulernen. Wer möchte, kann sich an der Vorbereitung des gemeinsamen Essens ab ca. 17.15 Uhr beteiligen.Es gibt die Möglichkeit zu improvisieren, eigene Stücke zu erfinden und nach bekannten Stücken zu musizieren.Eigene Instrumente, Ideen und Noten können gerne mitgebracht werden.26. September 201724. Oktober 201721. November 201712. Dezember 2017Begegnungshaus am Park in Neusäß-SteppachFlurstraße 11a86368 Neusäß-SteppachDie Teilnahme ist nur nach Anmeldung bis 19. September 2017 unter Tel. 0821/485775 oder per E-Mail: begegnungshaus@malteser-augsburg.de möglich. Die Teilnehmenden müssen keine Voraussetzungen erfüllen. Es wird ein Unkostenbeitrag von 60 Euro erhoben. Dieser beinhaltet Verpflegung und Getränke für die vier Abende (bei erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf nach Absprache). Bei Bedarf können die Teilnehmer einen Fahrdienst in Anspruch nehmen.