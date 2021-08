Die Hauptstraße wird beben! NDH Konzert mit Tina Schüssler & Band

Neusäß : Stadthalle |

Endlich beginnt die langersehnte Rock NDH Konzert Tour von Tina Schüssler mit ihrer Band in der Stadthalle Neusäss, am 10.September von 19.00 bis 23.30 Uhr. Das Energiebündel Schüssler knallt nach ihrer Duo TS SPECIAL Open-Air Konzertreihe, welche sich schon seit über 4 Monate erfolgreich durch ganz Bayern zieht, endlich ihre große Musikshow.

Hier gehts zur Band, allerdings mal soft und Tina Schüssler unplugged, live bei Muxx.TV in Köln (12 Songs, full session):



Team/ Crew Tina Schüssler

Neue Songs von Rock bis zur Neuen Deutschen Härte, ihr Album „Verwirrte Welt“ und eine mega Pyro-Show erwartet die Besucher.Die Bandmitglieder Thomas Sedlmeier (Bass), Sascha Gutmann (Gitarre) und Dany Kufner (Schlagzeug) sind eingespielte professionelle Qualitätsmusiker und versprühen mit ihrer Chartstürmerin zusammen eine unglaublich energiegeladene Bühnenpeformance. Heftig Druck im Kessel gibt es von der Band, seitdem Tina Schüssler in die Neue Deutsche Härte eingetaucht ist. Mit ihrer brachialen Stimmgewalt präsentiert sie sich stark in der NDH Szene neben Rammstein, Oomph und Eisbrecher als einzige Frontfrau in diesem Genre. Knallhart und direkt komponiert Schüssler ihre Songs und erreicht damit Menschen aller Altersklassen. Funk und TV betiteln Tina immer wieder als ein Unikat und Multitalent, denn die 3-fache Weltmeisterin im Boxen und K-1 sie ist nicht nur eine grandiose Musikerin, sondern auch Schauspielerin, TV Moderatorin und Ringsprecherin.Ein Highlight für jeden Konzertbesucher, diese Powerfrau live zu erleben.ab 22,90 Euro unter:eventim, Stadthalle Neusäss, Abendkasse oder www.tina-schuessler.deStadthalle Neusäss, Hauptstraße 28, 86356 NeusässEinlass: 18 Uhr, Start: 19.00-23.30 Uhr1. Supporter 19.00-19.30 Uhr:Kids Gewinner(Pop-Rock)2. Supporter 19.45-20.45 Uhr:(Rock)Headliner 21.00-23.00 Uhr:(Rock und NDH)Shooter Promotion FrankfurtPM7 Studios TV Multimedia Produktion AugsburgAugsburger Allgemeine, eventim, Muxx.TV, TrendyOne, Stadtzeitung, music world, Time for Metal, Neue Szene, Augsburg Journal, Sonntags Presse, Kleos Klatsch, Psst just train, a.tv, ARD, Bayerischer Rundfunk, Pro7, Radio SchwabenDominik Brieger, Uwe Tunger, Felix HeiskeRoland Leyer (final moment Productions), Christian Scholz (ccp-media), Chris Düwel, Ralph Müller (zebratelevision), Georg Lutzenberger (Lube TV), end2end, Ecki Diehl (Elanfilm)Nicolai Klohß, Valterio D’Arcangelo, Klickfoto 24, Martin Vill, toscho-projectsThomas Sedlmeier, Clemens Brocker, Luca Wiesner, Sebastian Weigand, Robin FrankChristof Czarnecki, Benni WelzThomas Sedlmeier (Bass), Dany Kufner (Schlagzeug), Sascha Gutmann (Gitarre und Band Music Director)Thomas Sedlmeier