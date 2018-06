Auch bei der diesjährigen Aufführung des Stückes „Der kleine Cowboy und der große Wurf“, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Ulrike Fischer, zogen die Dialogschreiber, Schauspieler, Musiker, Sänger, Beleuchter, Bühnenbildner und Requisiteure in Gestalt der Eltern der Ottmarshausener Kindertagesstätte wieder alle Register. Die Erst- und Zweitklässler der Eichenwaldschule hatten unheimlich viel Spaß beim Zusehen und konnten sich sehr gut in den kleinen Ben einfühlen, dem etwas nicht auf Anhieb gelingen wollte und der dann doch am Ende erfolgreich diese Hürde meisterte.Sonja Christensen, 18. Juni 2018