Das Programm des Jugendkulturhauses Stereoton im November 2017

Das im STEREOTON hat jede Menge tolle Angebote und ist für alle Jugendliche ab 14 Jahren geöffnet. Nun heißt es abhängen, kreativ werden, Ideen explodieren lassen!Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie du zusammen mit deinen Freunden die Zeit im Jungen Café gestalten kannst!Mache das stylische Junge Café zu deinem neuen Treffpunkt! Lerne neue Leute kennen! Höre Musik! Spiele Musik! Lasse dir die günstigen Getränke & Snacks schmecken oder nimm bei verschiedenen Aktionen teil! Erlebe etwas!Zusätzlich gibt es im Veranstaltungsraum des STEREOTONs regelmäßige Events.Du willst eine Band gründen, suchst eine Location, um dich als Musiker_in zu präsentieren oder willst deine kreativen Arbeiten ausstellen? Dann bist du bei uns genau richtig!Wenn du eigene Ideen hast, die du bei uns verwirklichen willst, stehen wir dir zur Seite!JEDEN DIENSTAG –KICKER 4 FREEJEDEN DONNERSTAG – ObsttagJeden Donnerstag ist Obsttag im STEREOTON. An der Theke des Jungen Cafés liegt kostenloses Obst bereit, so lange der Vorrat reicht.JEDEN FREITAG – Spiel deine MusikJeden Freitag hast du die Möglichkeit deine Musik im Jungen Café aufzulegen!JEDEN ÖFFNUNGSTAG – Sportgeräte nutzenDas STEREOTON hat jede Menge Sportgeräte, die genutzt werden können!JEDEN ÖFFNUNGSTAG – WLAN 4 free- Feuerstelle- Arenastufen zum Chillen- Außenterrasse- Sportgeräte (Tor + Fußball, Tischtennis, Federball, Basketball,…)- Beamer + Leinwand- X-Box-Konsole- Kicker- Flipper- Café mit günstigen Preisen (Getränke, Speisen, Eis)- Veranstaltungsraum (Tanzen, Singen, Instrumente spielen, etc.)19:00 Uhr – 22:00 UhrAus dem Jugendcafé wird am Donnerstag eine gemütliche Chill-Area mit coolen Musikvideos.Ab 17:30 UhrWas hat der Herbst mit einem Burger zu tun?Eigentlich gar nichts. Aber wir kümmern uns schon drum, dass es was miteinander zu tun hat! Und wie? Wir versuchen unser Glück mit Kürbispommes! Und wer es extra herbstlich will, der bekommt auch noch Kürbis auf den BurgerKosten: 2€ (solange der Vorrat reicht)Wer mitmacht, darf umsonst essen!Beginn: 19:00 UhrFür alle, die gerne singen und einen riesen Spaß daran haben!Beginn: 18:00 UhrDas Jugendkulturhaus STEREOTON wird zum Irish Pub umgewandelt. Dazu gehören natürlich das berühmte PUB-QUIZ!Wir entwerfen für dich ein Quiz, das du mit deinem Team lösen kannst. Ob ihr die Fragen in Englisch oder Deutsch löst, dürft ihr euch aussuchen. Achtung: Da wir uns für diesen Tag in „Irland“ befinden, wird jeder, der sich für die englische Version entscheidet mit Pluspunkten belohnt.Die Fragen sind bunt gemischt! Scherzfragen, Allgemeinwissen, aktuelle Themen und vieles mehr.Wurde deine Rätsellaune geweckt? Dann komm doch vorbei!PS: Wenn es euch gefällt und ihr das Quiz einmal im Monat machen wollt, dann gebt uns Bescheid und wir entwerfen zusammen ein Quiz. Dafür werden kreative Köpfe gebraucht, die sich Fragen überlegen, Moderator_innen und Leute, die das Ganze verbreiten.Kreative Aktion gibt es ab sofort im Gruppenraum des STEREOTONs. Für alle junge Menschen ab 14 Jahren, die sich gerne gestalterisch betätigen, hat die Kreativmanufaktur geöffnet. Hier kann mit unterschiedlichen Materialien experimentiert werden. Wer eigene Ideen hat, kann diese einbringen. Die Aktionen sind spontan und werden auf Nachfrage angeboten. Wer sich kreativ betätigen möchte, kann einfach im Jungen Café anfragen. Je nach Material kann es zu einer geringen Kostenbeteiligung kommen.Hast du Lust Jutebeutel zu designen? Objekte aus Kronkorken zu kreieren? Oder dir was Passendes zum Herbst auszudenken? Dann komm vorbei!!!Am 23.02.18 findet die gut etablierte Neusässer Job-Info-Börse in der Stadthalle im Rathaus Neusäß statt. Im Gegensatz zu den großen, bekannten Messen haben dort Aussteller und Besucher Zeit, um persönliche Gespräche miteinander zu führen. So können neben Informationen rund um die jeweiligen Berufsbilder auch Ausbildungsinhalte besprochen werden und ein erster Kontakt zwischen potentiellen Azubis und Firmen hergestellt werden. Das Ganze wird durch Vorträge ergänzt.Achtung: Um die Teilnahme der Neusässer Schulen zu erleichtern findet die Job-Info-Börse 2018 wieder vormittags statt!Sie möchten sich mit Ihrer Firma auch bei der Börse beteiligen? Dann setzen Sie sich mit uns unter 0821. 46 74 74 oder jobinfoboerse@jugendkulturhaus.de in Verbindung.6-100 JahreSa, 11.11.201715:00 - 16:30Ort: Stereoton, Daimlerstraße 3aIn einer staubigen Kammer tickt, schon fast vergessen, eine kleine Uhr. Doch plötzlich geht die Uhr kaputt.Die Kuckucksschule muss vorübergehend geschlossen werden, der Uhrmann ist vollkommen ratlos und sein Hausfreund, die Motte, denkt nur an Fressen, Fressen.. - Fressen!? Ob die Uhr vielleicht auch Hunger hat und gefüttert werden muss? Etwa mit Zeit? Und selbst wenn: wo und wie findet ein behäbiger Uhrmann, der nicht einmal fliegen kann, in einer großen Kammer Zeit?Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von einem abstrakten Begriff wie der Zeit. Die Figuren dieser Geschichte haben dazu ihre ganz eigenen Gedanken.Die Geschichte von der kaputten Uhr umkreist auf verspielteWeise den abstrakten Begriff "Zeit" und ist eine heitere Heranführung zur Auseinandersetzung mit diesem Thema.(Quelle: http://www.moussong.de/ Neugierig geworden? Dann komm' vorbei, wenn sich das Stereoton in das Moussong-Theater verwandelt.Viel Spaß beim Theater mit Figuren, Schauspiel und farbigem Schattenspiel. Du darfst auch deine Eltern oder andere Erwachsene mitbringen.Achtung:Eine Anmeldung ist für ALLE teilnehmende Personen erforderlich (auch für die Erwachsenen). Das Bestätigungsticket ist die Eintrittskarte für das Moussong Theater. Bitte am Eingang vorzeigen.ab 6 JahreSo, 19.11.2017Beginn: 15:30Ort Stadthalle Neusäß"Eines Morgens, als der Großvater noch schlief, öffnete Peter heimlich die Gartentür und ging hinaus auf die große, grüme Wiese."Wie die Geschichte weiter geht, erfährst du bei der extra für die Kinder aus Neusäß einstudierten Vorstellung: 'Peter & der Wolf'.Zusammen mit dem Haus der Musik stellt das Stereoton ein tolles Konzert für dich auf die Beine!Markus wird euch die Geschichte von 'Peter & der Wolf' vortragen. Musikalisch wird er von der Stadtkapelle, dem Kammerorchesters, dem Jugendorchester MusiKids und einem Schlagzeuglehrer der Sing- und Musikschule Neusäß e.V. begleitet.Also auf geht's: Pack' deine Eltern, Tanten, Onkel, Omas, Opas... und Freunde ein und reserviere jetzt schon Karten für das großartige Spektakel.Achtung:Eine Anmeldung ist für ALLE teilnehmende Personen erforderlich (auch für die Erwachsenen). Kinder benötigen eine Begleitperson für diese Veranstaltung. Das Bestätigungsticket ist die Eintrittskarte für die Vorstellung 'Peter und der Wolf'. Bitte am Eingang vorzeigen.Die Veranstaltung läuft im Rahmen des Herbstkonzertes. Während man bei der Stadt Neusäß ein Kombiticket für 'Peter und der Wolf' + das Herbstkonzert erwerben kann, gibt es hier die Möglichkeit eine Karte nur für die Vorstellung: 'Peter und der Wolf' zu ergattern.Bitte beachten: Unter www.kikuka.neusaess.de könnt ihr das ganze Programm des KiKuKa’s anschauen und euch über Restplätze bei Kursen informieren, sowie die Kurse buchen.1. Unter: www.kikuka.neusaess.de kommt ihr zu unserer neuen Plattform.2. Meldet euch beim Eltern-Portal an und bucht dort eure Kurse.Achtung: Es werden nur die Kurse angezeigt, die zum jeweiligen Kind altersgemäß passen. Altersbegrenzungen sind zur Sicherung unserer Qualität wichtig.Für gewöhnlich geben wir euch die Möglichkeit, die Kinder bis zu einem Tag vor Kursbeginn einzutragen.Ist dies nicht der Fall, wird dies bei der Kursbeschreibung aufgezeigt!Es können einzelne oder mehrere Kurse gebucht werden.Genauere Infos zu den Programmpunkten und über die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze gibt es im Internet unter: www.kikuka.neusaess.deFast alle Kurse starten und enden im Stereoton.