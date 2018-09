Benefiz Show Gala des TSZA mit feurigen Tanzdarbietungen

Neusäß : Stadthalle |

Tanz und Show in der Stadthalle Neusäß

Die alljährlich stattfindende Benefiz Show Gala des Tanzsport-Zentrums Augsburg e. V. stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Ein Lachen schenken“. Die Clown Dame Gretel stellte im Clown Outfit das Spendenprojekt für die Klinik Clowns e. V. vor. Moderator Kilian führte charmant und mit viel Humor durch den abwechslungsreichen Show Abend. DJ Marco Bennici sorgte zwischen den Showacts für passende Tanzmusik, die von den Ballgästen fleißig genutzt wurde.Das Opening der Veranstaltung tanzte die 40köpfige KC Crew mit einer tänzerischen Explosion, die sie auf das Parkett zauberte. Neben Tanz, Rhythmus und Akrobatik glänzten die Mädels und jungen Damen mit Ausstrahlung und Spaß. Kaum reichte die Tanzfläche aus für die Darbietungen dieser 40 Kraftpakete.Arno und Jasmin Hoffmann nahmen das Publikum mit auf eine leidenschaftliche Reise in die Karibik zu einer Paso Doble- Rumba Show zum Musiktitel: „Pirates of the Caribbean“Die Ballerina Simone Schuster tanzte mit Ihrer Tanzgruppe zur Musik „The Greatest Show Man“ einen Solopart und kreierte kurzerhand verträumt und stimmungsvoll „The Greatest Show Women“Zeljko Dupelj und Ivana Dragila gastierten mit Ihrer Gruppe auf dem Broadway bevor die Teenies der KC Crew das fulminante Finale der Show Gala tanzten.Ein tänzerisches Feuerwerkabend mit viel Spaß und guter Laune für den guten Zweck.