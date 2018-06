Auf zum Mond!

Neusäß : Gärtner und Floristen Reuß |

Dieses Jahr findet wieder ein traumhaftes Sommer-Konzert-Event mit Martina Riegg und ihrem Ensemble Classic-intune in den Glashäusern der Kultur-Gärtnerei Reuß statt.

Der Mensch will hoch hinaus, am besten gleich zum Mond.Martina Riegg und Ihr Ensemble nehmen Sie an diesen Abenden mit auf eine gewagte Mondpartie.Start ist jeweils von der deutschen Raketenbasis der MondhansaGärtner und Floristen Reuß Von-Rehlingen-Str. 21 amBeliebte und bekannte Operettenmelodien, u.a. aus "Frau Luna", "Der Graf von Luxemburg" und "Giuditta", sowie Melodien von Robert Stolz und Ufa-Film Schlager machen diese Reise möglich, zu der Sie keinen Pass mitnehmen müssen.Der Mond ist die ideale Projektionsfläche für menschliche Sehnsüchte, bunte und abenteuerliche Phantasien. Mit der Liebe hat man es ja schon auf der Erde schwer. Wie wird es wohl dort oben auf dem Mond zugehen? Ob dort wohl auch die Liebe, Lust und Eifersucht zu Hause ist?Finden Sie es einfach an einem der beiden Konzertabenden heraus. Sie können sicher sein, dass Sie nach allerlei interplanetarischen Zusammenstößen und Turbulenzen und einem natürlich himmlischen Happy End, eine angenehme und sichere Landung auf der guten alten Erde erleben werden.Freuen Sie sich auf einen lauschigen Sommerabend, inmitten einem duftenden Blütenmeer, mit Blick auf den funkelnden Operetten- und Ufa- Schlagerhimmel.Mitwirkende:Martina Riegg I SopranSusanne Kapfer I SopranBenedikt Bader I TenorLiane Christian I PianoAlexandra Mitliansky I ViolineVorverkaufsstellen:Gärtner und Floristen Reuß Von-Rehlingen-Str. 21 86356 NeusäßTextilpflege Kuchenbaur Daimler-Str. 17 86356 NeusäßTextilpflege Kuchenbaur Daimler-Str. 3 86319 StadtbergenBücher Max Georg-Odemer-Str. 2 a 86356 NeusäßVV 20,00.- EuroAK 22,00.- EuroKinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.Weitere Infos erhalten Sie unter www.classic-intune.de