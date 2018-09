"Als ob es regnen würde" – Komödie von Sébastian Thiéry

Neusäß : Stadthalle |

Auf das gewitzte „Hundewetter“ im letzten Abo folgt nun von der Komödie am Kudamm ein Paar, das ein Geldsegen aus der Bahn wirft.



Dem jungen französischen Autor Sébastian Thiéry gelang 2012 eine hintergründig amüsante, höchst spannende Komödie über den Zusammenhang von Geld und Gier.



Ein normales Paar führt ein normales Leben, sie als Schuldirektorin, er als Anästhesist, bis ihre Welt aus den Fugen gerät. Eines Abends flattert ein Geldschein ins Wohnzimmer. Jeden Tag tauchen weitere auf, als ob es Geld regnen würde. Damit aber drängen sich Fragen auf: Woher kommt der Geldsegen? Womit haben sie es verdient? Ist der plötzliche Reichtum Chance oder Fluch? Was hat der obskure Nachbar damit zu tun? Steckt gar die spanische Haushaltshilfe dahinter? Die Situation spitzt sich zu. Gegenseitige Verdächtigungen bringen das Paar an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Macht Geld verrückt?

„Mit Spielfreude, Charme und Wortwitz kämpft das hinreißende Darsteller-Duo gegen eine nicht zu stoppende Flut von Scheinen – ein hintersinniges, leichtfüßig-elegantes Boulevardvergnügen, das irritiert und amüsiert, lobt die Hamburger Morgenpost.



Herrmann und Collande geben ein wunderbar aufeinander eingespieltes Traumpaar ab, das die Zuschauer im Nu erobert. Beide erarbeiteten sich ihr Handwerk gründlich und lernten von erfahrenen Kollegen, so Herrmann von Lilli Palmer, Bernhard Minetti, Gustav Knuth, Jutta Speidel, Thekla Carola Wied, Peter Weck. Nora von Collande u.a. von Wolfgang Spier und Hans-Joachim Kulenkampff.